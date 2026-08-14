İnşaat üretimi yıllık bazda sert düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre inşaat üretim endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 6 azalış gösterdi.
BİNA İNŞAATINDA YÜZDE 7,5'LİK DÜŞÜŞ
İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 7,5 geriledi.
Aynı dönemde özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 7,6 azalırken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.
AYLIK BAZDA DA GERİLEME KAYDEDİLDİ
İnşaat üretim endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,5 azaldı.
Bina inşaatı sektörü endeksi aylık yüzde 0,4, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1 geriledi. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi ise yüzde 0,1 artış gösterdi.