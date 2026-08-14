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    Giriş Tarihi: 14.08.2026 16:37

    Hizmet üretiminde haziran tablosu

    Hizmet üretiminde haziran tablosu
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    Türkiye'de inşaat üretim endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6, aylık bazda ise yüzde 0,5 azaldı. Yıllık bazda bina inşaatı yüzde 7,5, özel inşaat faaliyetleri yüzde 7,6 gerilerken, bina dışı yapıların inşaatı yüzde 4,5 arttı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre hizmet üretim endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artış gösterdi.

    BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ ÖNE ÇIKTI

    Hizmet üretim endeksinin alt sektörlerine bakıldığında, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,5, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 9,4, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,7 arttı.

    Aynı dönemde gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,8, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 3,8 azaldı.

    HİZMET ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,6 ARTTI

    Hizmet üretim endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,6 yükseldi.

    Alt sektörler incelendiğinde aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,9, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,7 artış kaydetti.

    Buna karşılık konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,9, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,7, idari ve destek hizmetleri yüzde 3,5 geriledi.