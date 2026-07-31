Merkez Bankası açıkladı: Türkiye’nin finansal varlıkları 232 trilyon liraya ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının birinci çeyreğine ilişkin Finansal Hesaplar Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 232 trilyon lira, toplam yükümlülükleri ise 248 trilyon lira seviyesinde gerçekleşti.

NET FİNANSAL POZİSYON AÇIĞI ARTTI

Rapora göre Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığının gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,7 puan artarak yüzde 23,2 oldu.

Sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde ise ekonominin borçlanma eğiliminin arttığı görüldü. Bir önceki çeyrekte GSYH'nin yüzde 6,1'i kadar net borç alınırken, 2026'nın ilk çeyreğinde bu oran yüzde 10,2'ye yükseldi.

HANE HALKINDA MEVDUAT ÖNE ÇIKTI

Sektörel finansal bilançolar incelendiğinde, toplam ekonominin finansal borçlu konumunu koruduğu görüldü.

Rapora göre;

Hane halkı ile dünyanın geri kalanı, yurt içindeki diğer sektörlerden alacaklı konumda bulunuyor.

Finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetim ise diğer sektörlere karşı borçlu pozisyonda yer alıyor.

Hane halkının finansal varlıklarında para ve mevduat kalemi yaklaşık yüzde 54'lük payla ilk sırada yer alırken, yükümlülüklerin neredeyse tamamını krediler oluşturdu.

ŞİRKETLERDE HİSSE SENEDİ VE ÖZKAYNAK AĞIRLIĞI

Finansal olmayan kuruluşların bilançolarında ise hisse senedi ve özkaynaklar belirleyici olmaya devam etti.

Söz konusu kuruluşların finansal varlıklarının yaklaşık yüzde 51'ini, yükümlülüklerinin ise yüzde 49'unu hisse senedi ve özkaynaklar oluşturdu.

TÜRKİYE'NİN BORÇLULUK ORANI DÜŞÜK SEVİYEDE

TCMB raporunda, Türkiye'deki yerleşik sektörlerin borçluluk oranlarının uluslararası karşılaştırmalarda düşük seviyede kaldığına dikkat çekildi.

Buna göre kredi ve borçlanma senetlerinden oluşan toplam borcun GSYH'ye oranı, 2026 yılının birinci çeyreğinde yüzde 94 olarak gerçekleşti. Söz konusu oran, bir önceki çeyreğe göre sınırlı artış gösterdi.