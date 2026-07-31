İhracatta Haziran ayında rekor kırıldı

TÜİK, Haziran 2026 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat 2026 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 artarak 24 milyar 915 milyon dolar, ithalat yüzde 23 artarak 35 milyar 285 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 135 milyar 980 milyon dolar, ithalat yüzde 4,6 artarak 189 milyar 120 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 artarak 8 milyar 218 milyon dolardan, 10 milyar 370 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Haziran ayında yüzde 71,4 iken, 2026 Haziran ayında yüzde 70,6'ya geriledi. Ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 7,4 artarak 49 milyar 460 milyon dolardan, 53 milyar 140 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Haziran döneminde yüzde 72,6 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 71,9'a geriledi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 971 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 539 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 352 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 258 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 117 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29'unu oluşturdu. Ocak-haziran döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 11 milyar 245 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 8 milyar 481 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 33 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 7 milyar 239 milyon dolar ile İtalya ve 5 milyar 712 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,9'unu oluşturdu.

EN FAZLA İTHALAT YAPILAN ÜLKE ÇİN

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Haziran ayında Çin'den yapılan ithalat 5 milyar 276 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 673 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 463 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 872 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 384 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,6'sını oluşturdu. Ocak-haziran döneminde de ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 26 milyar 310 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 20 milyar 943 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 13 milyar 482 milyon dolar ile Almanya, 9 milyar 611 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 382 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,1'ini oluşturdu. (DHA)

HAZİRANDA REKOR İHRACAT

Bakan Bolat, haziran ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 artarak 24 milyar 915 milyon dolara yükseldiğini belirterek, "Böylelikle tarihsel olarak en yüksek haziran ayı ihracat değerine ulaşıldı. Bununla birlikte haziran ayında tüm zamanların en yüksek üçüncü aylık ihracatı gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Yılın ilk altı ayında ise ihracatın yüzde 3,5 artışla 135 milyar 980 milyon dolara çıktığını kaydeden Bolat, bölgesel savaşlara ve küresel belirsizliklere rağmen ihracatın dirençli bir performans sergilediğini vurguladı.