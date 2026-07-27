TÜİK üç sektörde son tabloyu açıkladı! Hizmet ve inşaatta güven yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerini yayımladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre temmuz ayında hizmet ve inşaat sektörlerinde güven yükselirken, perakende ticaret sektöründe düşüş yaşandı.

Hizmet sektörü güven endeksi aylık bazda yüzde 1,4 artışla 112,0'a, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 yükselişle 83,5'e çıktı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 1,6 azalarak 111,0 seviyesine geriledi.

HİZMET SEKTÖRÜNDE BEKLENTİLER GÜÇLENDİ

Hizmet sektörü güven endeksi haziran ayındaki 110,5 seviyesinden temmuzda 112,0'a yükseldi.

Sektörde son üç aylık iş durumu endeksi 109,8'den 110,3'e çıkarken, son üç aylık hizmet talebi 109,6'dan 109,4'e geriledi.

Verilerde özellikle gelecek döneme ilişkin beklentiler dikkat çekti. Gelecek üç aylık hizmet talebi beklentisi yüzde 3,7 artarak 112,2'den 116,4'e yükseldi.

PERAKENDE TİCARETTE GÜVEN GERİLEDİ

Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise temmuz ayında düşüş gösterdi. Haziranda 112,8 olan endeks, yüzde 1,6 azalarak 111,0 seviyesine indi.

Son üç aylık iş hacmi ve satışlar endeksi 121,6'dan 121,0'a, mevcut mal stok seviyesi endeksi ise 92,8'den 92,7'ye geriledi.

Perakende sektöründe gelecek döneme ilişkin beklentilerdeki gerileme de öne çıktı. Gelecek üç aylık iş hacmi ve satış beklentisi yüzde 3,8 düşüşle 123,9'dan 119,1'e indi.

İNŞAATTA SİPARİŞLER YÜZDE 3,9 ARTTI

İnşaat sektörü güven endeksi temmuz ayında yüzde 0,6 artarak 83,0'dan 83,5'e yükseldi.

Sektörde alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 3,9 artış göstererek 79,0'dan 82,1'e çıktı.

Buna karşılık gelecek üç aylık toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 2,3 gerileyerek 86,9'dan 84,9'a düştü.

TÜİK, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ilişkin bir sonraki güven endeksi verilerini 25 Ağustos 2026'da açıklayacak.