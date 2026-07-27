PhillipCapital, hissede komisyonu sıfırladı

PhillipCapital'in uygulama; Phillip MobilG+, Web Şube, Matriks, Foreks, Idealdata, TradingView ve Fintables platformları üzerinden iletilen Borsa İstanbul hisse senedi emirlerini kapsıyor.

PhillipCapital Türkiye Genel Müdürü Kerem Korur, uygulamaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Sermaye piyasaları, teknolojinin ve dijitalleşmenin etkisiyle önemli bir dönüşümden geçiyor. Yatırımcıların beklentileri de bu doğrultuda değişiyor. Biz de PhillipCapital olarak yatırımcılarımızın daha hızlı, daha erişilebilir ve daha düşük maliyetle işlem yapabilmesini önceliklendiriyoruz. Komisyon maliyetlerinin kaldırılması, yatırım kararlarının daha özgür ve daha verimli alınmasına katkı sağlayacaktır. Attığımız bu adım yalnızca bir fiyatlama değişikliği değildir. Hedefimiz, yatırım süreçlerini daha anlaşılır, daha erişilebilir ve daha şeffaf hale getirerek uzun vadeli tasarruf kültürünün gelişimine katkıda bulunmaktır. Dijital teknolojilerin sunduğu imkânları kullanarak yatırım deneyimini sürekli geliştirmeye devam edeceğiz. Borsa İstanbul'da online hisse senedi işlemlerinde aracı kurum komisyonumuzu sıfırlamamızı da bu vizyonun önemli bir parçası olarak değerlendiriyoruz."

Korur, PhillipCapital'ın yapay zekâyı merkezine alan teknoloji yatırımları, güçlü araştırma altyapısı, uluslararası borsalara doğrudan erişim kabiliyeti, portföy yönetiminden sigortaya uzanan geniş ürün ve hizmet yelpazesi ile yatırımcılara katma değer sunmaya devam edeceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren irtibat bürolarımız ve deneyimli satış ekibimizle, yatırımcılarımızla kurduğumuz insan odaklı ilişkiyi her zaman ön planda tutuyoruz. Dijitalleşmenin sunduğu avantajları güçlü insan temasıyla birleştirerek yatırımcılarımıza kapsamlı bir yatırım deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de yatırımcı odaklı yenilikçi uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz."

Uygulama kapsamında PhillipCapital tarafından tahsil edilen aracı kurum komisyonu sıfırlanmıştır. Borsa İstanbul, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve ilgili mevzuat kapsamında tahsil edilen diğer yasal ücret ve kesintiler uygulanmaya devam edecektir.