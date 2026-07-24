TCMB: Enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için arttı, reel sektör ve hanehalkı için azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2026 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentileri verilerini açıkladı.

Buna göre; 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,14 puan artarak yüzde 23,95 seviyesine yükselirken, reel sektör için 0,60 puan azalarak yüzde 32,50 seviyesine, hanehalkı için 1,19 puan azalarak yüzde 44,94 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1,93 puan artarak yüzde 17,63 seviyesinde gerçekleşti.