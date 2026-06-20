Küresel piyasalarda gözler kritik ABD verilerinde

Küresel piyasalar, ABD ile İran arasında varılan mutabakat, petrol fiyatlarındaki gerileme ve merkez bankalarının faiz kararlarıyla geçen haftayı pozitif tamamladı. Yatırımcıların gözü ise gelecek hafta açıklanacak ABD büyüme ve çekirdek PCE verilerine çevrildi.

ABD-İRAN ANLAŞMASI PİYASALARI DESTEKLEDİ

Küresel piyasalarda haftanın en önemli gündem maddelerinden biri ABD ile İran arasında Pakistan aracılığıyla yürütülen müzakereler oldu. Tarafların 14 Haziran'da 14 maddelik bir mutabakata vardığı ve "İslamabad Mutabakatı" adı verilen sürecin 18 Haziran'da dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.

Mutabakat kapsamında savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi başlıkların yer aldığı aktarıldı.

İran ve ABD'nin ayrıca 60 günlük yeni bir müzakere sürecine başlamasının beklendiği ifade edilirken, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasının kaldırıldığı da bildirildi.

Ancak İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın görüşmelerin iptal edildiğini açıklaması, sürecin kırılgan yapısını yeniden gündeme taşıdı.

FED'DEN FAİZ KARARI VE PROJEKSİYONLAR

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit bıraktı. Kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Fed'in güncellenen tahminlerinde enflasyon ve faiz beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesi dikkat çekti. Banka, yıl sonu federal fon oranı tahminini yüzde 3,8'e yükseltti.

Ayrıca 2026'da faiz artışı ihtimalinin güçlendiğine işaret eden projeksiyonlar ve nokta grafikte 18 üyeden 9'unun en az bir faiz artırımı öngörmesi piyasalarda sıkı duruş beklentisini artırdı.

Fed Başkanı Kevin Warsh, fiyat istikrarına vurgu yaparak "Bu Komite fiyat istikrarını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

PETROL VE EMTİA PİYASALARINDA GERİLEME

Jeopolitik tansiyonun azalmasıyla Brent petrol haftayı yüzde 6,7 düşüşle 80,4 dolardan tamamladı. Ancak fiyatların savaş öncesi seviyelere inmediği ve risklerin sürdüğü belirtildi.

Dolar endeksi ise 101,1 ile son 13 ayın zirvesini görmesinin ardından haftayı 100,8 seviyesinde kapattı.

Altının ons fiyatı ise güçlü doların etkisiyle yüzde 1,3 gerileyerek 4 bin 156 dolar seviyesine indi.

ABD BORSALARINDA REKOR SEVİYELER

New York borsasında haftanın genelinde pozitif seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,71, S&P 500 yüzde 0,93, Nasdaq yüzde 2,43 yükseldi. Dow Jones endeksi 52.281,19 puanla rekor seviyeyi test etti.

SpaceX'in Nasdaq'taki performansı da haftaya damga vururken, şirket hisselerinin yüzde 37 değer kazandığı belirtildi.

AVRUPA VE ASYA BORSALARINDA POZİTİF SEYİR

Avrupa borsalarında İngiltere hariç pozitif görünüm hakim olurken, Almanya DAX 40 yüzde 1,4, İtalya FTSE MIB yüzde 2,6 yükseldi. İngiltere FTSE 100 ise yüzde 1 geriledi.

Asya tarafında ise Japonya ve Güney Kore öncülüğünde güçlü yükselişler görüldü. Nikkei 225 yüzde 7,9, Kospi yüzde 11,4 değer kazandı. Hong Kong Hang Seng endeksi ise yüzde 0,88 düştü.

YURT İÇİ PİYASALARDA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 5,7 artışla 14.734,50 puandan tamamladı. Bankacılık endeksindeki yüzde 10'luk yükseliş dikkat çekti.

Dolar/TL ise haftayı 46,4390 seviyesinden kapattı.

Halkbank davasının ABD'de düşürülmesinin onaylanması da bankacılık hisselerine destek verdi.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Yeni haftada piyasalarda en kritik veriler ABD'den gelecek. Büyüme verisi, çekirdek PCE, dayanıklı mal siparişleri ve Michigan tüketici güven endeksi yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, özellikle çekirdek PCE verisinin Fed'in para politikasına yönelik beklentiler açısından belirleyici olacağını vurguluyor.