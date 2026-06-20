Devlet tahvillerine stopaj uygulamasında son tarih uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67'nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MEVCUT STOPAJ ORANLARI YIL SONUNA KADAR KORUNACAK

Kararla birlikte, devlet tahvilleri, hazine bonoları ve kamu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için uygulanan mevcut stopaj oranlarının süresi uzatıldı.

Daha önce 30 Haziran 2026 tarihinde sona ermesi öngörülen uygulama, yapılan düzenleme doğrultusunda 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek.

TÜRK LİRASI CİNSİ YATIRIMLARA DESTEK SÜRECEK

Düzenleme sayesinde Türk lirası cinsinden kamu borçlanma araçlarına yatırım yapan yatırımcıların yararlandığı mevcut stopaj avantajı yıl sonuna kadar korunmuş olacak. Böylece devlet tahvilleri, hazine bonoları ve kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde uygulanan vergi tevkifat oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararın uygulanmasına ilişkin hükümler ise Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek.