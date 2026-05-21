Doğurganlık hızı son 9 yılın dibinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılına ait doğum istatistiklerini yayınladı. Verilerine göre toplam doğurganlık hızı 1,42 çocuk seviyesine gerileyerek nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,10'un altında kalmayı sürdürdü.

2025 yılında Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı 895 bin 374 olarak kaydedildi. Doğan bebeklerin yüzde 51,4'ünü erkekler, yüzde 48,6'sını ise kızlar oluşturdu.

DOĞURGANLIKTA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Bir kadının doğurganlık dönemi boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 seviyesindeydi.

2014 yılından itibaren kesintisiz düşüş gösteren oran, 2025 yılında 1,42'ye kadar indi. Böylece Türkiye'de doğurganlık hızı son 9 yıldır nüfus yenilenme seviyesinin altında kaldı.

ŞANLIURFA ZİRVEDE, BARTIN SON SIRADA

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,15 çocuk ile Şanlıurfa oldu.

Şanlıurfa'yı 2,53 çocuk ile Şırnak ve 2,23 çocuk ile Mardin takip etti.

En düşük doğurganlık hızına sahip il ise 1,09 çocuk ile Bartın olarak açıklandı. Bartın'ın ardından İzmir, Eskişehir, Ankara ve Zonguldak geldi.

76 İLDE DOĞURGANLIK YENİLENME SEVİYESİNİN ALTINDA

2017 yılında 57 ilin doğurganlık hızı 2,10 seviyesinin altındayken, 2025 yılında bu sayı 76'ya yükseldi.

Toplam doğurganlık hızının 1,50'nin altında olduğu il sayısı ise 2017'de yalnızca 4 iken 2025 yılında 59'a çıktı.

2017'de doğurganlık hızının 3 çocuk ve üzerinde olduğu il sayısı 10 iken, 2025'te bu seviyede kalan tek il Şanlıurfa oldu.

TÜRKİYE, AB ORTALAMASININ ÜZERİNDE KALDI

Avrupa Birliği ülkelerinde 2024 yılı itibarıyla ortalama toplam doğurganlık hızı 1,34 çocuk olarak hesaplandı.

Türkiye'nin 2025 yılı doğurganlık hızı olan 1,42 ile AB ülkeleri arasında 11'inci sırada yer aldığı belirtildi.

AB'de en yüksek doğurganlık oranı 1,72 çocuk ile Bulgaristan'da görülürken, en düşük oran 1,01 çocuk ile Malta'da kaydedildi.

EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSELDİKÇE DOĞURGANLIK DÜŞÜYOR

Anne eğitim durumuna göre incelendiğinde, en yüksek doğurganlık hızı ilkokul mezunu annelerde 2,51 çocuk oldu.

Yükseköğretim mezunu annelerde ise bu oran 1,24 çocuk seviyesinde kaldı.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE DOĞURGANLIK DAHA DÜŞÜK

Kent-kır sınıflamasına göre doğurganlık hızının yoğun kentlerde daha düşük olduğu görüldü.

2025 yılında;

Kır alanlarda doğurganlık hızı 1,75,

Orta yoğun kentlerde 1,53,

Yoğun kentlerde ise 1,33 çocuk oldu.

İlk doğum yaşı yükseldi

İlk doğumunu yapan annelerin ortalama yaşı 2025 yılında 27,5'e yükseldi.

Tüm annelerde ortalama doğum yaşı ise 29,4 olarak hesaplandı. Bu oran 2001 yılında 26,7 seviyesindeydi.

İlk doğum yaşının en yüksek olduğu il 29 yaş ile Artvin oldu. En düşük yaş ortalaması ise 24,4 ile Şanlıurfa'da görüldü.

GENÇ YAŞTA DOĞUM ORANI SERT DÜŞTÜ

15-19 yaş grubundaki kadınlarda doğurganlığı ifade eden adölesan doğurganlık hızı, 2001 yılında binde 49 seviyesindeyken 2025 yılında binde 9'a geriledi.

DOĞUMLAR AZALIRKEN İLK ÇOCUK ORANI ARTTI

2025 yılında doğumların yüzde 42,8'i annelerin ilk doğumu olarak gerçekleşti.

İkinci doğumların oranı yüzde 30,5, üçüncü doğumların oranı yüzde 15,5 olurken, dördüncü ve üzeri doğumların oranı yüzde 10,8 olarak kaydedildi.

ÇOĞUL DOĞUM ORANI YÜZDE 3,3 OLDU

2025 yılında toplam 29 bin 60 çoğul doğum gerçekleşti.

Çoğul doğumların yüzde 96,8'i ikiz, yüzde 3,1'i üçüz, yüzde 0,1'i ise dördüz ve üzeri doğumlardan oluştu.