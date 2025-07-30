Apara Gündem Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı
Giriş Tarihi: 30.07.2025 10:27 Son Güncelleme: 30.07.2025 10:27

Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı

Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı

Ekonomik güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 azalışla 96,3 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks haziranda 96,7 iken temmuzda yüzde 0,4 azalarak 96,3 oldu. Tüketici güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,38 azalışla 83,5'e düştü.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,5 artışla 98,9 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,8 azalışla 110 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,5 azalarak 107,9, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 2,2 artışla 88,8 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/yıllar20212022202320242025
Ocak96,7102,399,799,699,7
Şubat9699,599,399,299,2
Mart99,596,599,1100,3100,8
Nisan94,295,8102,699,296,6
Mayıs9398104,198,396,7
Haziran98,794,8101,595,896,7
Temmuz101,794,399,694,496,3
Ağustos102,694,994,493,1
Eylül104,39595,695
Ekim103,397,996,898,1
Kasım101,597,695,497,2
Aralık99,798,496,598,9

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Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı
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