Bakan Şimşek’ten enflasyon beklentisi açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE FARKLILAŞMA
Buna göre, temmuzda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 23,4'e, reel sektör için 0,8 puan düşerek yüzde 39'a gerilerken, hane halkı için ise 1,5 puan artarak yüzde 54,5 oldu.
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 4,1 puan azalışla yüzde 26,6 olarak kayıtlara geçti.
"43 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ"
Sosyal medya hesabı üzerinden verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:
"Enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları ve reel sektörde önceki aya göre gerilemeye devam ederken hanehalkında arttı. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,4 ile 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Reel sektör ve hanehalkı beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 17,5 puan azaldı. Kararlılıkla uyguladığımız bütüncül politikalarla kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz."
Enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları ve reel sektörde önceki aya göre gerilemeye devam ederken hanehalkında arttı.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 28, 2025
Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,4 ile 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.
Reel sektör ve hanehalkı beklentileri… pic.twitter.com/CWjJ15votA