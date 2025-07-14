Trump: Powell, Fed liderliğinden derhal istifa etmeli

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı sert bir dille eleştirerek istifasını istedi ve onu yüksek faiz oranları ve savurgan harcamalarla ABD ekonomisine zarar vermekle suçladı.

Gazetecilere konuşan Trump, Powell'ın istifa etmesinin "harika bir şey" olacağını söyledi. Trump, "Jerome Powell ülkemiz için çok kötü oldu. Dünyadaki en düşük faiz oranına sahip olmalıyız ama değiliz. O sadece bunu yapmayı reddediyor" dedi.

Powell'ı 2017'de atayan Trump, merkez bankasının faiz oranlarını düşürmekte çok yavaş davrandığını savunarak uzun süredir Fed ile faiz politikası konusunda çatışıyor. Pazar günü eleştirilerini ikiye katlayarak, "Ben ona 'çok geç' diyorum. Her zaman geç kalıyor. Her puan bize 360 milyar dolara mal oluyor. Üç puanda olmalıydık - bu neredeyse bir trilyon dolar demek."

Powell ayrıca Fed'in Washington'daki genel merkezi için 2,5 milyar dolarlık yenileme projesini de eleştirdi ve Powell'ın böylesine büyük bir inşaat çalışmasını yönetecek deneyime sahip olmadığını öne sürdü. Trump, "İnşaat hakkında ne bildiğini bilmiyorum ama siz maliyet aşımından bahsediyorsunuz" dedi.

Bu yorumlar, Trump'ın ev satışlarında sermaye kazancı vergisini kaldıran yeni bir tasarıyı desteklediği ve bunu nakde ihtiyacı olan ev sahipleri için "büyük bir teşvik" olarak nitelendirdiği sırada geldi. Vergi indirimi ve Powell'ın potansiyel çıkışının birleşiminin konut piyasasına büyük bir destek verebileceğini öne sürdü.