Fed yine sıfıra yakın faiz oranlarıyla karşı karşıya kalabilir

New York Fed Başkanı John Williams tarafından kaleme alınan yeni bir makale, şu anda yüksek olan borçlanma maliyetlerine rağmen Fed'in önümüzdeki yıllarda yine sıfıra yakın faiz oranlarıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.

New York ve San Francisco Fed bankaları tarafından yayınlanan çalışma, şu anda son 15 yılda görülen seviyelerin alt sınırında olmasına rağmen, devam eden ekonomik belirsizlik nedeniyle ultra düşük oranlara dönüşün orta ve uzun vadeli riskinin "önemli" olmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

Sıfıra yakın oranlar 2008 finansal krizi ve 2020 pandemisi sırasında kullanılmış ve Fed'i tahvil alımları ve ileriye dönük rehberlik gibi olağanüstü önlemler almaya zorlamıştı. Enflasyon pandeminin en yüksek seviyelerinden gerilemiş olsa da, Fed'in mevcut hedefi olan %4,25-%4,5 tarihsel olarak yüksek kalmaya devam ediyor.

Yetkililer, faiz oranlarının 2027 yılına kadar %3,4'e düşeceğini ve indirimlerin bu yıl başlayacağını öngörüyor. Bununla birlikte, ticaret gerilimleri de dahil olmak üzere artan belirsizlik ve Başkan Trump'ın faiz indirimleri için yaptığı siyasi baskı, görünümü karmaşıklaştırıyor.

Çalışma, daha yüksek beklenen oranların sıfıra ulaşma riskini azaltırken, bu riskin ekonomik öngörülemezlikle birlikte arttığı sonucuna varıyor.