Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu

Son dakika haberleri...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verisini açıkladı.

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,05 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %43,23 artış olarak gerçekleşti.

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

merakla beklenen memur ve memur emeklisi zammı yüzde 15.6, SSK-Bağkur emeklisi artışı ise 16.67 oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %30,20 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %30,20 artış, ulaştırmada %27,72 artış ve konutta %65,54 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %7,60, ulaştırmada %4,51 ve konutta %9,22 oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %0,27 AZALDI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,27 azalış, ulaştırmada %2,38 artış ve konutta %2,62 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %-0,07, ulaştırmada %0,36 ve konutta %0,43 oldu.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %34,62 ARTTI, AYLIK %1,76 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,76 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,27 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,62 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %42,47 artış olarak gerçekleşti.