BOJ: Faiz artırımları devam eder

Japonya Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Hajime Takata, ABD ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesi halinde merkez bankasının faiz artırımlarına devam etmeye hazır olduğunu söyledi ve parasal sıkılaştırmadaki mevcut duraklamanın geçici olduğunu öne sürdü.

Takata, BOJ'un esnek kalması ancak aşırı kötümser olmaması gerektiğini belirterek, ABD politikalarına ilişkin belirsizliklerin küresel ekonomik kararlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini vurguladı. "Bankanın faiz artırım döngüsüne sadece ara verdiğine ve belirli bir 'bekle ve gör' döneminden sonra vites değiştirmeye devam etmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

BOJ Ocak ayından bu yana faiz oranlarını %0,5'te sabit tutarken, ekonomistler bir sonraki hamlenin zamanlaması konusunda bölünmüş durumda. Birçok kişi, Japonya ve ABD'nin bir ticaret anlaşması konusunda anlaşmazlığa düşmesi nedeniyle bankanın 30-31 Temmuz'daki toplantısında faizleri tekrar sabit tutacağına inanıyor.

Başkan Donald Trump, Japonya'yı yeterince Amerikan arabası ve tarım ürünü satın almamakla eleştirerek Tokyo üzerindeki baskıyı arttırdı. Başbakan Shigeru Ishiba, Japonya'nın işbirliğine açık olduğunu ancak ulusal çıkarlara öncelik vereceğini söyleyerek yanıt verdi.

Takata, ABD ve Japonya'nın para politikalarındaki ayrışmanın özellikle döviz piyasalarında olmak üzere piyasa oynaklığını arttırabileceği uyarısında bulundu. BOJ'un tarihsel olarak Federal Rezerv'in yönünü yansıttığını ve ABD'nin gelecekteki faiz indirimlerinin Japonya'nın seçeneklerini sınırlayabileceğini belirtti.

Yine de, vergi indirimleri ve deregülasyon gibi iş dünyası yanlısı politikaların büyüme potansiyeline atıfta bulunarak ABD'de ciddi bir resesyon olasılığını reddetti.

Yurt içinde ise Takata, Japonya'nın enflasyon hedefinin ulaşılabilir olduğunu ve BOJ'un kurumsal ücret artışı ve yatırımların devam etmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırmayı düşünmesi gerektiğini söyledi.

Son veriler ihtiyatlı iyimserliği destekliyor: BOJ'un Tankan anketi, ABD gümrük tarifeleriyle ilgili endişelere rağmen büyük imalatçılar arasında hissiyatta bir toparlanma olduğunu gösterdi.

Takata, "Fiyat istikrarına yönelik ivmenin ABD ticaret politikaları tarafından raydan çıkarılmamasını sağlamak için yakından izliyor olacağım" dedi.