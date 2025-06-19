AB’nin nükleer enerji için 241 milyar euroya ihtiyacı var

AB Komisyonu'nun tahminlerine göre, nükleer enerji kapasitelerini arttırmayı planlayan Avrupa Birliği ülkelerinin 2050 yılına kadar 241 milyar euro yatırıma ihtiyacı olacak.

Bu sadece AB üyesi ülkelerin yaklaşık yarısının planlarında yer alan geleneksel büyük ölçekli nükleer reaktörler için gereken yatırım miktarı. Bu meblağ Küçük Modüler Reaktörler (SMRs), Gelişmiş Modüler Reaktörler (AMRs) ya da mikro reaktörlere yapılacak yatırımları ya da nükleer füzyon çalışmalarına yapılacak yatırımları içermemekte.

Bazı AB ülkeleri nükleer enerji üretimine geri dönmeye açıktır, ancak bu sadece SMR'ler ve diğer gelişmiş nükleer enerji teknolojileri yoluyla olabilir, geleneksel büyük ölçekli nükleer enerji santralleri yoluyla değil. Bunlar için milyarlarca ABD doları ek yatırım gerekecektir.

Avrupa Komisyonu, 2050 yılına kadar nükleer yatırım ihtiyaçlarına ilişkin son değerlendirmesinde, AB'nin nükleer enerji kapasitesini artırmaya yönelik mevcut planlarının gerçekleştirilmesi için hem mevcut reaktörlerin ömürlerinin uzatılması hem de yeni büyük ölçekli reaktörlerin inşası için 277 milyar dolar (241 milyar avro) gerekeceğini söyledi.