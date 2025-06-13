Trump’tan Powell itirafı: Bunu yaptıramıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada faiz oranlarının 2 puan düşürülmesinin ABD'ye yılda 600 milyar dolar tasarruf sağlayacağını iddia ederek "ama bu adama bunu yaptıramıyoruz" dedi.

Trump, "Burada oturan ve 'Faizleri şimdi düşürmek için yeterli neden görmüyorum' diyen bir mankafa yüzünden yılda 600 milyar dolar harcayacağız, 600 milyar dolar" dedi.

Trump, enflasyonun yükselmesi halinde Fed'in faizleri artırmasında bir sakınca görmediğini de sözlerine ekledi.

Trump'ın hakareti, Çalışma Bakanlığı'nın ABD üretici fiyatlarının Mayıs ayında bazı ekonomistlerin beklediğinden daha az arttığını bildirmesinden saatler sonra geldi.

Bu ve diğer son ekonomik veriler, gümrük tarifelerinin neden olduğu ani bir enflasyon artışına ilişkin bazı korkuları yatıştırdı ve Trump ile müttefiklerinin Fed üzerindeki baskıyı artırmasına neden oldu.