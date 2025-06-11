Apara Gündem Bakan Şimşek: Programımıza duyulan güvenle beklentiler iyileşiyor
Giriş Tarihi: 11.06.2025 10:44 Son Güncelleme: 11.06.2025 10:44

Bakan Şimşek: Programımıza duyulan güvenle beklentiler iyileşiyor

Bakan Şimşek: Programımıza duyulan güvenle beklentiler iyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankasının Türkiye için 2025 yılı büyüme tahminini 0,5 puan artırdığını belirterek, "Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini sağlamlaştıran politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Dünya Bankasının Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nu değerlendirdi.

Ekonomi programına duyulan güvenle beklentilerin iyileştiğine işaret eden Şimşek, "2025 yılı için ekonomilerin yaklaşık yüzde 70'inin büyüme tahminini aşağı yönlü revize eden Dünya Bankası, ülkemizin büyüme tahminini 0,5 puan artırmıştır. Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini sağlamlaştıran politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Şimşek: Programımıza duyulan güvenle beklentiler iyileşiyor
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