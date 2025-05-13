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Giriş Tarihi: 13.05.2025 10:15 Son Güncelleme: 13.05.2025 11:19

Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı martta 4 milyar 87 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 1 milyar 471 milyon dolarlık fazla oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mart 2025'te cari işlemler hesabı 4 milyar 87 milyon dolar açık verdi.

Bu dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 1 milyar 471 milyon dolarlık fazla oluştu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı martta 4 milyar 840 milyon dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilere göre, mart ayında cari açık yaklaşık 12,6 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 58,1 milyar dolar açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 61,8 milyar dolar ve 398 milyon dolar fazla verirken, birincil gelir dengesinde ise 16,7 milyar dolarlık açık oluştu.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler martta 2 milyar 672 milyon dolar olurken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 343 milyon dolar ve 2 milyar 177 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart 2025'te cari işlemler hesabı 4 milyar 87 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 471 milyon dolar fazla verdi.

Buna göre, mart ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 5,5 milyar dolar, net portföy yatırımları 13,2 milyar dolar, krediler 37,9 milyar dolar ve ticari krediler 1,7 milyar dolar katkı verirken, net efektif ve mevduatlar 21,4 milyar dolar negatif yönlü etkiledi. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv artışı 11,7 milyar dolar oldu.

Martta doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 338 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 3 milyar 551 milyon dolarlık net çıkış oldu. Yurt dışı yerleşiklerin toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 26 milyon dolar ve yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 688 milyon dolar arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 227 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 149 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptı.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 399 milyon dolar ve Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) piyasasında 1 milyar 522 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşiklerin bankalar ihraçlarında 782 milyon dolar net alış, genel hükümet ve diğer sektörler ihraçlarında sırasıyla 1 milyar 194 milyon dolar ve 428 milyon dolar net satış gerçekleşti.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 2 milyar 830 milyon dolar ve 581 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmişken, genel hükümet 58 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 839 milyon dolar ve 1 milyar 829 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 2 milyar 668 milyon dolar net artış kaydetti.

Resmi rezervlerde bu ay 15 milyar 126 milyon dolar net azalış oldu.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:

2025 Mart2025 Ocak-Mart
A-CARİ İŞLEMLER HESABI-4.087-12.279
1.İhracat23.42865.664
2.İthalat28.26881.529
Mal Dengesi-4.840-15.865
3.Hizmet Gelirleri7.33521.552
4.Hizmet Giderleri4.66313.530
Mal ve Hizmet Dengesi-2.168-7.843
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler8672.640
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler2.7676.916
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-4.068-12.119
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler-19-160
B.SERMAYE HESABI520
C.FİNANS HESABI7.107-7.352
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi6882.148
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu1.0262.977
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi8291.212
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-2.7222.658
11.1.Hisse Senetleri-399-362
11.2.Borç Senetleri-2.3233.020
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi9.2618.944
12.1.Merkez Bankası00
12.2.Genel Hükümet03
12.3.Bankalar9.32710.198
12.4.Diğer Sektörler-66-1.257
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu5.36714.021
13.1.Merkez Bankası-1.638-5.092
13.2.Genel Hükümet-58-31
13.3.Bankalar5.67915.930
13.4.Diğer Sektörler1.3843.214
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-11.189-4.907
D.NET HATA VE NOKSAN-3.937-6.688
GENEL DENGE15.12611.595
E.REZERV VARLIKLAR-15.126-11.595
14.Resmi Rezervler-15.126-11.595
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri00

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Ödemeler dengesi verileri açıklandı
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