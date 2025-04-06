Apara Gündem Bakanlık "enflasyon farkı stok vergisi" haberini yalanladı
Giriş Tarihi: 6.04.2025 10:21

Bakanlık "enflasyon farkı stok vergisi" haberini yalanladı

Bakanlık enflasyon farkı stok vergisi haberini yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün Sözcü Gazetesi'nde yer alan "Şimşek stoktan vergi alma peşinde" başlıklı haberin gerçek dışı olduğunu açıkladı. Bakanlık, "enflasyon farkı stok vergisi" adı altında bir vergi alınmasına yönelik herhangi bir çalışmanın olmadığını vurgulayarak "Bakanlığımız tarafından doğruluğu teyit edilmeden yapılan haberler spekülasyon niteliği taşımakta olup, itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden bugün Sözcü Gazetesi'nde yer alan "Şimşek stoktan vergi alma peşinde" başlıklı haber hakkında açıklamada bulundu.

Haberin gerçek dışı olduğunu belirten Bakanlık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Sözcü Gazetesi'nde yer alan "Şimşek stoktan vergi alma peşinde" başlıklı haber gerçek dışıdır. Bakanlığımızın, haberde iddia edildiği üzere "Enflasyon farkı stok vergisi" adı altında bir vergi alınmasına yönelik herhangi bir çalışması kesinlikle bulunmamaktadır. Bakanlığımız tarafından doğruluğu teyit edilmeden yapılan haberler spekülasyon niteliği taşımakta olup, itibar edilmemelidir."

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Bakanlık "enflasyon farkı stok vergisi" haberini yalanladı
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