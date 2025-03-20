Apara Gündem Merkez Bankası'ndan döviz açıklaması
Giriş Tarihi: 20.03.2025 10:46 Son Güncelleme: 20.03.2025 11:25

Merkez Bankası'ndan döviz açıklaması

Merkez Bankası’ndan döviz açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasasının sağlıklı çalışması, kurlarda oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Merkez Bankası'ndan döviz açıklaması
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