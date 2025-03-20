Merkez Bankası’ndan döviz açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır." ifadeleri yer aldı.
TCMB Nezdinde Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemlerine İlişkin Basın Duyurusu: https://t.co/PCWey16TyR pic.twitter.com/hiPJeSlRwD— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) March 20, 2025