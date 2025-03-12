Ödemeler Dengesi verileri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ocak 2024'te cari işlemler hesabı 3 milyar 795 milyon dolar açık verdi.

Bu dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 403 milyon dolarlık fazla oluştu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, ocakta 5 milyar 558 milyon dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilere göre, ocak ayında cari açık yaklaşık 11,5 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 57,6 milyar dolar açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 61,9 milyar dolar ve 101 milyon dolar fazla verirken, birincil gelir dengesinde ise 16 milyar dolarlık açık oluştu.

Birincil gelir dengesi kalemi, önceki yılın aynı ayına göre 294 milyon dolar artışla 1 milyar 191 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Bu gelişmede, net portföy yatırımı giderlerinin 381 milyon dolar artarak 675 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. İkincil gelir dengesi kaleminde ocak ayında 128 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler ocakta 3 milyar 82 milyon dolar olurken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 439 milyon dolar ve 2 milyar 381 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak 2025'te cari işlemler hesabı 3 milyar 795 milyon dolar açık verdi. Buna göre, 2025 yılı ocak ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,5 milyar dolar, net portföy yatırımları 13,7 milyar dolar ve krediler 37 milyar dolar katkı verirken net efektif ve mevduatlar 13,1 milyar dolar, ticari krediler 2,8 milyar dolar negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv artışı 13,2 milyar dolar oldu.

Ocak ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 504 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 414 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 910 milyon dolar yükseldi.

Yurt içi yerleşikler yurt dışında 144 milyon dolar, yurt dışı yerleşikler ise Türkiye'de 132 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptı.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 12 milyon dolar ve DİBS piyasasında 1 milyar 650 milyon dolar net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin Genel Hükümet ve bankalar ihraçlarında sırasıyla 211 milyon dolar ve 336 milyon dolar net satış, diğer sektör ihraçlarında ise 880 milyon dolar net alış gerçekleşti.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar, diğer sektörler ve Genel Hükümet sırasıyla 9 milyar 732 milyon dolar, 954 milyon dolar ve 147 milyon dolar net kullanım gerçekleşti.

Bankaların kredi kullanımlarındaki artış, 7 milyar 273 milyon dolar tutarındaki kısa vadeli kredilerden ve 2 milyar 459 milyon dolar tutarındaki uzun vadeli kredilerden kaynaklandı. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası cinsinden 2 milyar 335 milyon dolar net artış ve yabancı para cinsinden 71 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 2 milyar 264 milyon dolar net artış kaydetti.

Bankaların kredi kullanımlarındaki artış, 3 milyar 199 milyon dolar tutarındaki uzun vadeli kredilerden kaynaklandı. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 512 milyon dolar net artış ve Türk lirası cinsinden 268 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 244 milyon dolar net artış kaydetti.

Resmi rezervlerde bu ay 6 milyar 430 milyon dolar net artış oldu.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler (milyon dolar) şöyle:

2024 Ocak 2025 Ocak A- CARİ İŞLEMLER HESABI -2.277 -3.795 1. İhracat 19.713 21.112 2. İthalat 24.064 26.670 Mal Dengesi -4.351 -5.558 3. Hizmet Gelirleri 7.009 7.503 4. Hizmet Giderleri 3.881 4.421 Mal ve Hizmet Dengesi -1.223 -2.476 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 502 1.097 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 1.399 2.288 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -2.120 -3.667 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -157 -128 B. SERMAYE HESABI 32 48 C. FİNANS HESABI 4.416 -11.768 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 249 910 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 857 1.414 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 491 173 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 717 2.355 11.1. Hisse Senetleri 186 12 11.2. Borç Senetleri 531 2.343 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 5.545 359 12.1. Merkez Bankası 0 0 12.2. Genel Hükümet 0 0 12.3. Bankalar 4.282 925 12.4. Diğer Sektörler 1.263 -566 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 295 9.441 13.1. Merkez Bankası 63 -3.470 13.2. Genel Hükümet 17 147 13.3. Bankalar 3.017 12.165 13.4. Diğer Sektörler -2.802 599 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -6.661 8.021 D. NET HATA VE NOKSAN 454 -1.591 GENEL DENGE 6.207 -6.430 E. REZERV VARLIKLAR -6.207 6.430 14. Resmi Rezervler -6.207 6.430 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0

"EKONOMİMİZİ DAHA DİRENÇLİ VE GÜÇLÜ HALE GETİRDİK"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Yıllık cari açık ocakta 11,5 milyar dolar oldu. Önümüzdeki dönemde artmasını öngördüğümüz cari açığın yıl genelinde OVP tahmini olan 28,6 milyar dolar ve milli gelire oranla yüzde 2'nin altında, sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz. Brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranı cari açıktaki düşüşün de katkısıyla son iki yılda 5,4 puan iyileşerek yüzde 18,6 ile uzun dönem ortalamasının altına geriledi. Böylece dış dengeye ilişkin kırılganlıkları önemli ölçüde bertaraf ederek ekonomimizi daha dirençli ve güçlü hale getirdik. Sürdürülebilir cari denge ve uzun vadeli kaynak ile dış finansman ihtiyacını azaltmaya ve finansmanın kalitesini iyileştirmeye devam edeceğiz."