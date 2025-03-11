Apara Gündem BOJ faiz artışı için Haziran'a işaret edildi
Giriş Tarihi: 11.03.2025 08:46 Son Güncelleme: 11.03.2025 08:46

BOJ faiz artışı için Haziran'a işaret edildi

BOJ faiz artışı için Haziran’a işaret edildi

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) eski bir yetkilisi olan Kazuo Momma, BOJ'un bir sonraki faiz artışının Haziran'da olabileceğini belirtti.

Japonya Merkez Bankası'nın eski bir yetkilisi olan Kazuo Momma, BOJ'un faiz oranlarını yeniden artırmadan önce muhtemelen yılın ortasına kadar bekleyeceğini, çünkü son zamanlarda daha erken bir hamleye ilişkin piyasa spekülasyonlarına rağmen her altı ayda bir artış hızını korumaya çalıştığını söyledi.

BOJ'da bir dönem para politikasından sorumlu yönetici müdür olarak görev yapan Kazuo Momma, "Haziran benim temel durumumda tercih edilen seçenek" dedi.

Momma, ekonomik ve finansal piyasa koşullarına bağlı olarak "Eylül ayına veya daha sonrasına ertelenebilir" diye ekledi.

Momma'ya göre erken bir artırım olasılığı, yenin hızlı bir şekilde zayıflaması ya da yıllık ücret görüşmelerinde çok daha güçlü sonuçlar alınması nedeniyle eğrinin gerisinde kalma riskinin açık bir şekilde ortaya çıkmasını gerektireceğinden düşük.

ARKADAŞINA GÖNDER
BOJ faiz artışı için Haziran'a işaret edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz