İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verileri açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndekslerinin şubat ayı verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, kentte; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 3,19, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2,33 arttı.

İstanbul'da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinin şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 45,35 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre çeşitli mal ve hizmetler grubunda yüzde 4,14, lokanta ve oteller grubunda yüzde 4,09, konut harcamaları grubunda yüzde 3,93, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 3,41, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 2,30, eğitim harcamaları grubunda yüzde 1,98, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 1,48, ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 1,40, alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda yüzde 0,25, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 0,14 artış izlenirken, sağlık harcamaları yüzde 0,95 azaldı.

İstanbul'da 2025 Şubat fiyat indeksinin belirlenmesinde çeşitli mal ve hizmetler, lokanta ve oteller, konut ve gıda harcamaları gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde izlenen resmi fiyat değişimleri etkili oldu.

2025 Şubat ayında en yüksek grup artışı yüzde 4,14 ile çeşitli mal ve hizmetler, en yüksek azalış 0,95 ile sağlık harcamaları grubunda izlendi.

TOPTAN EŞYA FİYATLARI İNDEKSİ

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2025 Ocak ayında yüzde 2,83 artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 2025 Şubat ayında yüzde 2,33 arttı.

Şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 35,10, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 48,61 oldu.

Şubat 2025'te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, kimyevi maddeler grubunda yüzde 8,91, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,37, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,29, madenler grubunda yüzde 1,77, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,11 ve yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,57 artış gözlenirken, mensucat grubunda fiyat değişimi olmadı.

Yıllık ortalama bazda 2025 yılı Şubat ayı gruplar itibarıyla artışlar sırasıyla, inşaat malzemelerinde yüzde 95,42, mensucatta yüzde 71,77, kimyevi maddelerde yüzde 49,29, gıda maddelerinde yüzde 46,39, yakacak ve enerjide yüzde 39,52, işlenmemiş maddelerde yüzde 36,80, madenlerde yüzde 31,60 artış şeklinde gerçekleşti.