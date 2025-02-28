Türkiye 2024 yılında %3,2 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024'e ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 3,2, 2024'ün son çeyreğinde de yüzde 3 büyüme kaydetti.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 63,5 artarak 43 trilyon 410 milyar 514 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2024'te bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak, inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 9,3, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 7,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 4,9, tarım yüzde 3,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 3,4, hizmetler yüzde 3,1, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,8, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 1,2 ve sanayi yüzde 0,5 arttı.

Kişi başına GSYH değeri, 2024'te cari fiyatlarla 507 bin 615 lira (15 bin 463 dolar) olarak hesaplandı.

Öte yandan TÜİK, geçen yılın ilk ve üçüncü çeyreklerine ilişkin büyüme rakamlarında revizyona gitti.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2024 yılının 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,98 büyümesini öngörmüştü. Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,12 düzeyinde olmuştu.

Türkiye ekonomisinin 2020'den bu yana büyüme hızı, yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

Yıllar 1.Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Yıllık 2020 4,3 -10,4 6,4 6,3 1,9 2021 7,5 22,3 8 9,7 11,4 2022 7,8 7,6 4,1 3,3 5,5 2023 4,5 4,6 6,5 4,6 5,1 2024 5,4 2,4 2,2 3 3,2

HANE HALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, söz konusu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7, takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,1 arttı.

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre cari fiyatlarla yüzde 49 artarak 12 trilyon 704 milyar 50 milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla dolar bazında ise 369 milyar 368 milyon oldu.

Hane halkı nihai tüketim harcamaları 2024'te bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre yüzde 3,7 arttı ve GSYH içindeki payı yüzde 59,2 oldu. Hane halkı nihai tüketim harcamaları, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,9 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,6, gayrisafi sabit sermaye oluşumu da yüzde 6,1 artış kaydetti.

Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre geçen yıl mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,9 artarken, ithalatı yüzde 4,1 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2024'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 2 azalış, ithalatı ise yüzde 1,6 artış gösterdi.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİNDE ARTIŞ

İş gücü ödemeleri 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 90, net işletme artığı/karma gelir yüzde 46,5 yükseldi. İş gücü ödemeleri geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75,4, net işletme artığı/karma gelir yüzde 35,9 yükseliş kaydetti.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı 2024'te yüzde 37,9 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2023'te yüzde 47 iken geçen yıl yüzde 42,2'ye geriledi.

Yıl Cari fiyatlarla GSYH Cari fiyatlarla GSYH GSYH Zincirlenmiş Hacim Değişim oranı (milyon lira) (milyon dolar) Endeksi(2009=100) (yüzde) 2022 1. Çeyrek 2.519.789 181.490 186,9 7,8 2022 2. Çeyrek 3.424.670 219.665 201,6 7,6 2022 3. Çeyrek 4.273.138 242.416 223,8 4,1 2022 4. Çeyrek 4.794.179 262.243 231,2 3,3 2022 Yıllık 15.011.776 905.814 210,9 5,5 2023 1. Çeyrek 4.687.492 248.416 195,3 4,5 2023 2. Çeyrek 5.571.440 274.908 210,9 4,6 2023 3. Çeyrek 7.759.106 298.760 238,4 6,5 2023 4. Çeyrek 8.527.683 307.925 241,9 4,6 2023 Yıllık 26.545.722 1.130.009 221,6 5,1 2024 1. Çeyrek 8.870.040 287.127 205,9 5,4 2024 2.Çeyrek 9.920.835 307.235 215,9 2,4 2024 3.Çeyrek 11.915.589 358.678 243,7 2,2 2024 4.Çeyrek 12.704.050 369.368 249,2 3 2024 Yıllık 43.410.514 1.322.408 228,2 3,2

SEKTÖRLER

TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranıysa (yüzde) şöyle:

2023 4. çeyrek 2023 Yıllık 2024 4.Çeyrek 2024 Yıllık Tarım, ormancılık ve balıkçılık 0,6 0,2 4,7 3,9 Sanayi 2,8 1,7 1,4 0,5 İmalat sanayisi 2,8 2,5 1,4 -0,2 İnşaat 9,8 7,2 8,7 9,3 Hizmetler 4,1 7,5 3,2 3,1 Bilgi ve iletişim -2,2 2,6 3,2 3,4 Finans ve sigorta faaliyetleri 5,7 8,5 3,3 4,9 Gayrimenkul faaliyetleri 4,3 3,9 1,3 2,4 Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri -0,9 2 0,2 1,4 Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri 3,8 3,9 1,3 1,8 Diğer hizmet faaliyetleri 3,7 6,4 3,6 1,2 Sektörler toplamı 3,9 4,2 2 2,6 Vergi-sübvansiyon 10,2 12,6 10,4 7,7 Gayrisafi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) 4,6 5,1 3 3,2

"BÜYÜMENİN TEMELLERİNİ SAĞLAMLAŞTIRIYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden büyüme rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Uyguladığımız program ile sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümenin temellerini sağlamlaştırıyoruz. 2024 yılında iç talebin 2,1 puan, net dış talebin 1,1 puan katkısıyla yüzde 3,2 büyüdük. Dış kırılganlıkların azaltılmasında önemli bir mesafe katettik. Cari açığın milli gelire oranı yüzde 0,8'e indi. İşgücü piyasası güçlü görünümünü korudu. İstihdam yaklaşık bir milyon kişi artarken işsizlik oranı 2012 sonrası en düşük seviyesine geriledi. İşgücü ödemelerinin gayri safi katma değer içindeki payı son çeyrekte tarihi yüksek seviyesi olan yüzde 40,5'e ulaştı. 2025 yılında ülkemiz açısından küresel ve yurtiçi koşulların daha destekleyici olmasını öngörüyoruz. Bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için ülkemizin yapısal dönüşümünü hızlandıracak politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."