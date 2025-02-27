Dış ticaret istatistikleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,8 artarak 21 milyar 165 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,6 artışla 28 milyar 703 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 artarak, 7 milyar 538 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ocak 2024'te yüzde 76,4 iken geçen ay yüzde 73,7'ye düştü.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ocakta yüzde 5 artarak 18 milyar 576 milyon dolardan 19 milyar 508 milyon dolara çıktı. Ocakta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 11,8 artarak, 18 milyar 646 milyon dolardan 20 milyar 845 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, ocak ayında 1 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 8,4 artarak 40 milyar 353 milyon dolara ulaştı. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı, yüzde 93,6 oldu.

Ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta ocakta imalat sanayisinin payı yüzde 93,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta ocakta ara mallarının payı yüzde 72,9, sermaye mallarının payı yüzde 13 ve tüketim mallarının payı yüzde 13,9 olarak hesaplandı.

ALMANYA İHRACATTA, RUSYA İTHALATTA İLK SIRADA

Ocakta ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 782 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 371 milyon dolarla ABD, 1 milyar 280 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 12 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 979 milyon dolarla Irak izledi. Söz konusu ayda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,3'ünü oluşturdu.

Ocakta ithalatta ise ilk sıra Rusya'nın oldu. Rusya'dan yapılan ithalatın tutarı 4 milyar 399 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu ülkeyi 4 milyar 86 milyon dolarla Çin, 1 milyar 854 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 430 milyon dolarla ABD, 950 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,3'ünü oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ocakta bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 0,4 artarken, ithalat yüzde 1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 6, ithalat da yüzde 9,6 arttı.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Ocakta bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,4 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4 olarak kayıtlara geçti.

Ocakta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,3 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,1 olarak kaydedildi.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİ VERİLERİ

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ise ocakta ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,5 artarak 19 milyar 277 milyon dolara çıktı. İthalat yüzde 8,6 artarak 26 milyar 932 milyon dolara yükseldi.

Ocakta dış ticaret açığı yüzde 11,3 artarak 6 milyar 876 milyon dolardan 7 milyar 655 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak 2024'te yüzde 72,3 iken bu yılın aynı ayında yüzde 71,6'ya geriledi.