BoJ üyesi kademeli faiz artışı çağrısında bulundu

Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika kurulu üyesi Hajime Takata, BoJ'un parasal genişlemenin derecesini kademeli olarak ayarlamaya devam etmesi gerektiğini söyledi ve enflasyon riskleri konusunda uyardı.

Takata, Japonya'nın kuzeyindeki Miyagi vilayetindeki iş liderlerine yaptığı konuşmada, "Ocak ayındaki ek faiz oranı artışından sonra bile, fiyat artışları ve finansal aşırı ısınma risklerinin gerçekleşmesini önlemek için vitesleri kademeli olarak değiştirmek önemlidir." dedi.

Takata, olumlu kurumsal faaliyetin (fiyat geçişi, ücret artışları ve sermaye harcamaları dahil) devam etmesi ve bankanın ekonomik görünümünün gerçekleşmesi durumunda daha fazla faiz artışının mümkün olacağını söyledi.

BoJ, Ocak ayı sonlarında politika faizini %0,5'e yükseltti ve ekonomi ve fiyatlar tahminleri doğrultusunda gelişirse daha fazla faiz oranı artışına gitme sözü verdi.

Birçok ekonomist, BOJ'un bir sonraki sıkılaştırmasının yaz aylarında gerçekleşmesini bekliyor.