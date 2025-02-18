Fed üyesi Waller: Faiz oranları daha da düşürülmeli

ABD Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Christopher Waller, Trump yönetiminin politikaları ekonomik belirsizliği arttırsa bile, enflasyonun hedefe doğru daha fazla ilerleme kaydetmesi halinde merkez bankasının faiz oranlarını daha da düşürmesi gerektiğini söyledi.

Sidney'deki New South Wales Üniversitesi'nde konuşan Waller, son dönemdeki fiyat artışlarının devam etmesi nedeniyle Fed'in Ocak ayında faiz oranlarını sabit tutmakla doğru bir karar verdiğini söyledi. Ancak yine de Fed'in politika duruşunun ekonomiyi dizginlediğine inandığını ve enflasyondaki yükselişin geçmesi halinde daha fazla indirimin doğru hamle olacağını savundu.

Waller, "Eğer geçen yıl olduğu gibi bu kış dönemindeki durgunluk geçici ise, o zaman daha fazla politika gevşemesi uygun olacaktır" dedi.

Bazı ekonomistler, Trump yönetiminin yeni gümrük vergileri ve ülkede yasadışı olarak bulunan göçmenlerin sınır dışı edilmesi gibi politikalarının potansiyel enflasyonist etkileri nedeniyle Fed'in daha fazla faiz indirimine gitmeme kararı alabileceğini düşünüyor. Ancak Waller, merkez bankasının çok tereddütlü olmaması gerektiğini söyledi.

Waller, "Ekonomi politikası hakkında her zaman bir miktar belirsizlik olduğunu ve ekonomik manzara hakkında büyük bir belirsizlikle karşı karşıya olsak bile gelen verilere göre hareket etmemiz gerektiğini unutmamalıyız. Bunu geçmişte yaptık ve gelecekte de yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Waller, Fed'in 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kısa bir süre sonra yaptığı faiz artırımını ve 2023'te bir dizi banka iflasına denk gelen faiz artırımını, Fed'in belirsizlik ortamında bile kararlı bir şekilde hareket etmekte haklı olduğu zamanlar olarak gösterdi.