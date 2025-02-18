Avustralya Merkez Bankası 4 yıl sonra ilk kez faiz indirdi

Avustralya Merkez Bankası (RBA) tarafından yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı %4,35'ten %4,10'a çekildi. Piyasa beklentisi de faizde 25 baz puan indirim olacağı yönündeydi.

RBA, önceliklerinin enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde hedefe döndürmek oludğunu açıkladı.

Açıklamada, "Kurul'un değerlendirmesi, para politikasının kısıtlayıcı olduğu ve nakit oranındaki bu düşüşten sonra da öyle kalacağı yönünde. Enflasyona yönelik bazı yukarı yönlü riskler hafiflemiş görünüyor ve enflasyonun daha önce beklenenden biraz daha hızlı bir şekilde düşüşe geçebileceğine dair işaretler var. Yine de her iki tarafta da riskler var." denildi.

RBA Başkanı Michele Bullock'un bundan sonra temel görevlerinden biri 2025 boyunca daha fazla kesinti beklentilerini yönetmek olacak.

RBA'nın endişelerinden biri, kesintinin bir dizi kesinti beklentisine yol açması ve bazı konut sahiplerinin faiz oranının pandemi sırasında var olan acil durum düşüklerine benzer bir seviyeye düşmesini beklemesi.

Kurul, kararlarını yönlendirmek için verilere ve risklerin gelişen değerlendirmesine güvenmeye devam edeceğini belirtti.

Açıklamanın sonunda, "Kurul, enflasyonu hedefe döndürme kararlılığında kararlılığını koruyacak ve bu sonuca ulaşmak için gerekeni yapacaktır." denildi.

Faiz indirimi Başbakan Anthony Albanese'nin elini bir miktar rahatlatacak. Avustralya'da muhalefetteki Liberal-Ulusal Koalisyon, üç ay içinde yapılması planlanan seçim önceki yeni kamuoyu yoklamalarında İşçi Partisi hükümetinin önünde görünüyor. Bu durum, Albanese'nin yönetiminden duyulan hoşnutsuzluğun giderek arttığının bir göstergesi olarak gösteriliyor.

RBA'nın faiz kararı yarın TSI 06.30'da açıklanacak.