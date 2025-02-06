Apara Gündem Merkez Bankası rezervleri 166 milyar dolar oldu
Giriş Tarihi: 6.02.2025 15:13 Son Güncelleme: 6.02.2025 15:13

Merkez Bankası rezervleri 166 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 166 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 31 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 585 milyon dolar azalışla 165 milyar 975 milyon dolara indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, 31 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 17 milyon dolar azalışla 97 milyar 311 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 24 Ocak'ta 99 milyar 328 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 432 milyon dolar artarak 68 milyar 232 milyon dolardan 68 milyar 664 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 31 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 585 milyon dolar azalışla 167 milyar 560 milyon dolardan 165 milyar 975 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri, Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
17.01.202566.51196.791163.303
24.01.202568.23299.328167.560
31.01.202568.66497.311165.975

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Merkez Bankası rezervleri 166 milyar dolar oldu
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