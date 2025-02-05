BOJ faizleri artırmaya devam edebilir

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Parasal İşler Departmanı Genel Müdürü Kazuhiro Masaki, enflasyonun öngörüldüğü gibi %2 hedefine doğru hızlanması halinde BOJ'un faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini söyledi.

Parlamentoya yaptığı açıklamada, "Enflasyon %2'ye doğru ilerliyor ancak şu anda hala bu seviyenin altında. Bu nedenle ekonomik faaliyeti gevşek para politikasıyla desteklemeliyiz" diyen Masaki, "Bununla birlikte, enflasyonun öngördüğümüz gibi %2'ye doğru hızlanması halinde faiz oranlarını artırmaya ve parasal desteğin derecesini ayarlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.