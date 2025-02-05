Apara Gündem BOJ faizleri artırmaya devam edebilir
Giriş Tarihi: 5.02.2025 09:08 Son Güncelleme: 5.02.2025 09:08

BOJ faizleri artırmaya devam edebilir

BOJ faizleri artırmaya devam edebilir

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Parasal İşler Departmanı Genel Müdürü Kazuhiro Masaki, BOJ'un fiyatların tahmin edildiği gibi hareket etmesi durumunda faizleri artırmaya devam edeceğini açıkladı.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Parasal İşler Departmanı Genel Müdürü Kazuhiro Masaki, enflasyonun öngörüldüğü gibi %2 hedefine doğru hızlanması halinde BOJ'un faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini söyledi.

Parlamentoya yaptığı açıklamada, "Enflasyon %2'ye doğru ilerliyor ancak şu anda hala bu seviyenin altında. Bu nedenle ekonomik faaliyeti gevşek para politikasıyla desteklemeliyiz" diyen Masaki, "Bununla birlikte, enflasyonun öngördüğümüz gibi %2'ye doğru hızlanması halinde faiz oranlarını artırmaya ve parasal desteğin derecesini ayarlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
BOJ faizleri artırmaya devam edebilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz