Trump, AB’ye gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, birçok ülke ile ikili ticari ilişkilerde kendilerine kötü davranıldığını ve para kaybettiklerini savunarak başta Meksika, Kanada ve Çin olmak üzere birçok ülkeye yeni gümrük vergileri getireceğini söyledi. "Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi uygulayacak mısınız?" sorusunu yanıtlayan Trump, "Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi uygulayacağımı duymadığınıza eminim. Doğru cevabı mı istiyorsunuz yoksa siyasi bir cevap mı vereyim? Kesinlikle uygulayacağım. Avrupa Birliği bize oldukça kötü davrandı" dedi.