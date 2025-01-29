Eski ABD’li Bakan’dan Trump açıklaması

Eski ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Başkan Donald Trump'ın ikinci dönemi boyunca müttefiklerinden taviz koparmak için gümrük vergilerini kullanma konusunda "son derece ciddi" olduğunu, ancak nihayetinde genel bir yaklaşım benimseyeceğini düşünmediğini söyledi.

Ross, Trump'ın gümrük vergilerini yerli üreticileri desteklemek ve diğer ulusları kendi iradesine boyun eğdirmek de dahil olmak üzere başka hedeflere ulaşmak için kullanacağını belirtti.

Trump son zamanlarda tüm ithal mallara yönelik genel gümrük vergisi tehditleriyle yatırımcıları kızdırmış olsa da Ross, Trump'ın büyük olasılıkla hedefe yönelik vergiler kullanacağını öngördü.

Ross, "Son derece ciddi ve bence diğer ülkelerden taviz olarak istediğini alamadığı ölçüde, devam edeceğinden hiç şüphem yok" dedi.

Ross, Trump'ın bu kez kapsamlı gümrük vergileri uygulayıp uygulamayacağından emin olmadığını, ancak belirli ülkelere ve münferit ürün gruplarına gümrük vergisi uygulayacağının "oldukça açık" olduğunu söyledi.