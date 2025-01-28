İsviçre MB Başkanı’ndan negatif faiz açıklaması

İsviçre Merkez Bankası (SNB) Başkanı Martin Schlegel, gerekli olması halinde merkez bankasının politika faizini negatif bölgeye çekmeyi göz ardı etmediğini, ancak böyle bir adımın hafife alınmayacağını söyledi.

Schlegel, "SNB negatif faiz oranlarını sevmiyor, aynı zamanda negatif faiz oranlarını göz ardı edemeyiz" dedi.

SRF'ye verdiği bir röportajda Schlegel, negatif faiz oranlarının SNB tarafından daha önce kullanıldığında etkili olduğunu, ancak merkez bankasının bu politikaya yalnızca "gerçekten gerekli" olması halinde geri döneceğini söyledi.

Schlegel, "Negatif faiz oranlarının amacına hizmet ettiğini gördük" dedi.

"Schlegel son haftalarda, özellikle de İsviçre enflasyonunun düşüşe geçerek Aralık ayında %0,6'ya ulaşması ve negatif enflasyon endişelerini artırması nedeniyle, negatif faiz olasılığından sıkça bahsetti. Piyasalar şu anda SNB'nin Mart ayında borçlanma maliyetlerini mevcut %0,5 seviyesinden %0,25'e indirerek yanıt vermesine %64, merkez bankasının Haziran ayındaki kararından sonra faizlerin %0'a ulaşmasına ise %27 ihtimal veriyor.

Schlegel, gelecekteki faiz hamleleri hakkında yorum yapmaktan kaçınarak, düşük enflasyonun merkez bankası için bir sorun olmadığını sözlerine ekledi."Negatif enflasyonlu aylar geçirmemiz mümkün, ancak bu bir sorun değil" dedi.

SNB'nin %0-%2 aralığındaki enflasyon hedefine atıfta bulunan Schlegel, "Konseptimiz orta vadede fiyat istikrarıdır" diye ekledi.