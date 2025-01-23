Musk Trump’ın yapay zeka anlaşmasını sorguladı

Elon Musk, teknoloji devleri OpenAI, Oracle ve Softbank'ın ABD'nin yapay zeka altyapısına 500 milyar dolar yatırım yapma sözünü yerine getirmek için yeterli paraları olmadığını iddia etti.

Tesla ve SpaceX CEO'su bu yorumu, Başkan Donald Trump'ın görevdeki ilk tam gününde Beyaz Saray'da devasa projeyi açıklamasından sadece saatler sonra yaptı.

Musk, sosyal platformu X'te Stargate projesi olarak adlandırılan yeni girişimle ilgili bir OpenAI gönderisine yanıt olarak "Aslında paraları yok" diye yazdı.

Musk sonraki bir paylaşımında, "SoftBank'ın güvence altına alınmış 10 milyar doların çok altında parası var. Bu konuda iyi bir otoriteye sahibim" diye ekledi

2024 seçimlerinde Trump'ın açık ara en büyük finansal destekçisi olan Musk, şu anda Beyaz Saray'da hükümetin verimliliğine yönelik büyük bir çabaya başkanlık ediyor.