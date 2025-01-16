Nomura BoJ’dan faiz artırımı beklentilerini güncelledi

Nomura analistleri, Japonya Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz artırımı için beklentilerini Mart'tan Ocak ayına çektiler. BOJ şube müdürleri toplantısına ve Başkan Yardımcısı Himino'nun konuşmasına atıfta bulunan analistler, BOJ'un Japonya'daki ücret artışları ve ABD politikası hakkında daha az belirsizlik olduğu sonucuna varacağını öngördüler.

Analistler Yohei Morita ve Uichiro Nozaki, Trump'ın gelecek hafta yapacağı açılış konuşmasında gümrük tarifeleri ve diğer politika detaylarına ilişkin netliğin BOJ'un artırımını destekleyeceğini savundular. Bununla birlikte, konuşmanın finansal piyasalarda dalgalanma yaratması halinde BOJ'un sabit kalabileceğini de eklediler.

BOJ muhtemelen TÜFE enflasyon tahminlerini yükseltecek, ancak Nomura faiz artırımlarının hızını artırmasını beklemiyor.