ABD Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararları aldı

ABD 15 Ocak'ta Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'yı hedef alan yeni bir adım atarak, Washington Biden yönetiminin son günlerinde Moskova üzerindeki baskıyı arttırmaya devam ederken ABD yaptırımlarını delme çabalarını hedef aldı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Washington'un daha önce ABD tarafından yaptırım uygulanan Rus bankaları ve Rusya'nın enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketler de dahil olmak üzere yaklaşık 100 hedefe yeni yaptırımlar uyguladığı belirtilerek, kritik Rus kuruluşları için ikincil yaptırım riskinin arttığı ifade edildi. Üst düzey bir Hazine yetkilisi, yeni yaptırımların, bu yaptırımlar kapsamında alınan tedbirlerin herhangi biri kaldırılmadan önce Kongre'nin gözden geçirme bildiriminde bulunması şartını getiren bir idari emir kapsamında alındığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama da şöyle:

"Bugün Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasadışı savaşa destek veren yaklaşık 250 kişiye yaptırım uyguluyor.

Bu eylemin bir parçası olarak, Dışişleri Bakanlığı 150'den fazla kişi ve kuruluşu belirliyor. Rusya'nın enerji sektörünü hedef alan 10 Ocak tarihli kararımızın devamı niteliğinde olan bugünkü adım, özellikle Çin Halk Cumhuriyeti merkezli aktörlerin yaptırımlardan kaçınmasını engellemeyi ve Rusya'nın askeri sanayi üssünü zayıflatmayı amaçlamaktadır.

Ek yaptırmlar Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un iştiraklerini hedef alıyor"