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Giriş Tarihi: 13.01.2025 09:16 Son Güncelleme: 13.01.2025 09:16

ABD'de bilanço dönemi bu hafta başlıyor

ABD’de bilanço dönemi bu hafta başlıyor

ABD'de bilanço dönemi Wall Street bankalarının öncülüğünde bu hafta başlıyor.

ABD'de bilanço dönemi Wall Street'in önde gelen bankalarının öncülüğünde bu hafta başlıyor. JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo başta olmak üzere büyük bankaların birçoğunun bu hafta 2024 yılının son çeyrek dönemine ilişkin mali tablolarını açıklaması bekleniyor.

15 Ocak Çarşamba günü Bank of New York Mellon, BlackRock, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase ve Wells Fargo bilançoları gelecek.

Bank of America, Morgan Stanley ve US Bancorp'un finansalları 16 Ocak Perşembe günü ekranlara düşecek.

Yatırımcılar, inatçı enflasyon endişelerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz oranı indirimlerinin hızını yavaşlatabileceği beklentilerini artırmasıyla, ABD bankalarının görünümü hakkında bir fikir edinmek isteyecekler.

ABD'de şirketlerin bu haftaki bilanço takvimi şu şekilde:

AçıklamaŞirketAçıklanmaEPK
TarihiAdıZamanıTahmini
15.01.2025BlackrockAçılış Öncesi11,49
Charles SchwabAçılış Öncesi0,88
CitigroupAçılış Öncesi1,24
Goldman SachsAçılış Öncesi8,12
JPMorganAçılış Öncesi4,02
Kinder MorganAçılış Öncesi0,33
The Bank of NY MellonAçılış Öncesi1,56
Wells FargoAçılış Öncesi1,34
16.01.2025Bank of AmericaAçılış Öncesi0,78
First HorizonAçılış Öncesi0,37
Morgan StanleyAçılış Öncesi1,54
U.S.BancorpAçılış Öncesi1,06
17.01.2024State StreetAçılış Öncesi2,42

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ABD'de bilanço dönemi bu hafta başlıyor
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