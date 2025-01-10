Çin ihracatı Trump dönemi arifesinde ivme kazandı

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın bu ay Beyaz Saray'a dönmesi ve yeni ticaret riskleri öncesinde üreticilerin envanterlerini büyük pazarlara taşımak için yarıştığını gösteren Çin'in ihracatı Aralık ayında muhtemelen beklentilerden daha hızlı bir şekilde genişledi.

Reuters anketine katılan 17 ekonomistin medyan tahminine göre giden sevkiyatların değer bazında bir önceki yıla göre %7,3 artması bekleniyordu. Kasım ayında artış %6,7 olmuştu.

Aralık ayında ithalat muhtemelen %1,5 daraldı. Bir önceki ay daralma %3,9 olmuştu. Daralmanın gerilemesi, fabrika yöneticilerinin ABD'den daha sıkı yarı iletken ihracat kontrolleri beklentisiyle teknoloji ürünlerini güvence altına almak için acele ettiğine işaret ediyor.

JP Morgan ihracatta %7,9'luk bir artış öngörürken, Standard Chartered %5,4'lük daha yavaş bir büyüme bekliyor.