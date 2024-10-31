Kalkınma Yolu Toplantısı öncesi kritik görüşme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Bakanlar Konseyi Toplantısı öncesinde Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu görüşmede, Kalkınma Yolu Projesi ile dünya ticaretine yeni bir yol çizeceklerini söyledi.
📍Irak— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) October 31, 2024
Kalkınma Yolu Bakanlar Konseyi Toplantısı öncesinde Irak Ulaştırma Bakanı Sn. Rezzak es-Sadavi ile ikili görüşme gerçekleştirdik.
Kalkınma Yolu Projesi ile dünya ticaretine de yeni bir yol çizeceğiz. pic.twitter.com/YuTZCBaJXp