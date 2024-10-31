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Giriş Tarihi: 31.10.2024 15:22

Kalkınma Yolu Toplantısı öncesi kritik görüşme

Kalkınma Yolu Toplantısı öncesi kritik görüşme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Bakanlar Konseyi 2'nci Toplantısı için gittiği Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi ile görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Bakanlar Konseyi Toplantısı öncesinde Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu görüşmede, Kalkınma Yolu Projesi ile dünya ticaretine yeni bir yol çizeceklerini söyledi.

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Kalkınma Yolu Toplantısı öncesi kritik görüşme
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