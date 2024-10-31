Kalkınma Yolu Toplantısı öncesi kritik görüşme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Bakanlar Konseyi Toplantısı öncesinde Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu görüşmede, Kalkınma Yolu Projesi ile dünya ticaretine yeni bir yol çizeceklerini söyledi.