Bakan Şimşek: Sürdürülebilir cari denge hedefimizde önemli mesafe katettik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı paylaşımında eylül ayı dış ticaret ile yılın üçüncü çeyreğine ilişkin turizm verilerini değerlendirdi.

Sürdürülebilir cari denge hedefinde önemli mesafe kat ettiklerine işaret eden Şimşek, eylülde yıllık dış ticaret dengesinin bir önceki yılın aynı dönemine göre 35 milyar dolar iyileştiğini aktardı.

Şimşek, ilk üç çeyrekte ziyaretçi sayısının yıllık yüzde 8,3 artışla 48,3 milyona, turizm gelirinin ise yıllık yüzde 6,6 artışla 46,9 milyar dolara ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Böylece yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 3,4 puan iyileşerek yüzde 1'in altına gerilemesini öngörüyoruz. Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıracak, yüksek katma değerli üretime yoğunlaşacak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak politikalarımızla program hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilir cari açığı kalıcı hale getireceğiz."