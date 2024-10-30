Apara Gündem SNB: Daha fazla faiz indirimi gerekli olabilir
Giriş Tarihi: 30.10.2024 09:12 Son Güncelleme: 30.10.2024 09:12

SNB: Daha fazla faiz indirimi gerekli olabilir

SNB: Daha fazla faiz indirimi gerekli olabilir

İsviçre Merkez Bankası (SNB) Başkanı Martin Schlegel, daha fazla faiz indiriminin gerekli olabileceğini belirtti.

İsviçre Merkez Bankası Başkanı Martin Schlegel yaptığı açıklamada, SNB'nin fiyat istikrarını korumak için faiz oranlarını daha da düşürebileceğini söyledi.

Schlegel, "Önümüzdeki çeyreklerde, orta vadede fiyat istikrarını korumak için daha fazla faiz indirimi gerekebilir" dedi.

Bu yorumlar, SNB'nin Aralık ayındaki bir sonraki toplantısında faiz oranlarını düşüreceğine dair en son ipucu olarak görülebilir.

Schlegel fiyat istikrarı hedefinin önemini vurgulayarak bunun refah ve büyüme için bir ön koşul olduğunu söyledi.

SNB'nin 2024 yılında ortalama %1, 2025 yılında %0.6 ve 2026 yılında %0.7 enflasyon tahminlerine işaret eden Schlegel, "İyi haber şu ki enflasyon tahminlerimiz uzun vadede fiyat istikrarı alanında enflasyonu gösteriyor" dedi.

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SNB: Daha fazla faiz indirimi gerekli olabilir
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