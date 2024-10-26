Apara Gündem Bakan Şimşek, Amerikalı mevkidaşı Yellen ile görüştü
Giriş Tarihi: 26.10.2024 09:43

Bakan Şimşek, Amerikalı mevkidaşı Yellen ile görüştü

Bakan Şimşek, Amerikalı mevkidaşı Yellen ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları marjında Şimşek ve Karahan ile bir araya geldiği belirtildi.

Yellen'ın, Türkiye'nin güçlü ve öngörülebilir ekonomik politikalara olan bağlığını övdüğü kaydedilen açıklamada, bu politikaların Türkiye ekonomisinde belirgin bir iyileşme sağladığı ve enflasyonun aşağı yönlü bir eğilime girmesine yardımcı olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Yellen ve Şimşek ayrıca yaptırımlara uyumun önemini ve Türk finans sisteminin yaptırımlardan kaçanlar ile terörist gruplar tarafından kötüye kullanılmasının önlenmesini görüştü." ifadeleri kullanıldı.

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Bakan Şimşek, Amerikalı mevkidaşı Yellen ile görüştü
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