ECB’de faiz tartışması başladı

Reuters'in haberine göre, bu hafta yarım düzine kaynakla yapılan görüşmelere göre Avrupa Merkez Bankası politika yapıcıları, yıllardır süren ekonomik kısıtlamalara son vererek ekonomiyi canlandırmaya başlamak için faiz oranlarının yeterince düşürülmesi gerekip gerekmediğini tartışmaya başladı.

ECB bu yıl faiz oranlarını hızla düşürüyor ancak politika yapıcılar şimdiye kadar hedefin, merkez bankasının enflasyonu sabit tutacağı umuduyla büyümeyi ne yavaşlattığı ne de canlandırdığı nötr bir ayar olduğunu söyledi.

İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynaklar, herhangi bir fikir birliğine varılmasının henüz çok uzak olduğunu vurgularken, bu durum politika oluşturma tartışmalarında önemli bir değişime işaret ediyor ve sonuçta bankanın faizleri şu anda beklenenden daha erken ve daha fazla düşürmesine yol açabilir.

Bu değişim, bloğun ekonomik talihinin hızla kötüleştiği ve enflasyonun daha önceki tahminlerin oldukça altında olduğu bir dönemde gerçekleşiyor ve fiyat artışının, pandemiden önceki yaklaşık on yıl boyunca olduğu gibi ECB'nin hedefinin altında kalması riskini artırıyor. Bu durum, hala küçük ama büyüyen bir politika yapıcı grubunun, ECB'nin eğrinin gerisinde kaldığını ve enflasyonun çok düşmesini önlemek için daha önce düşünülenden daha derin kesintilere ihtiyaç duyulacağını savunmasına neden oluyor.