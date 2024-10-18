Enerji Geleceği: Samet Koç ile Yenilikçi Yatırım Stratejileri

Solwie Energy ve Som Investment CEO'su Samet Koç, enerji yatırımlarında teknolojik gelişmelerin ve çevreye duyarlı politikaların nasıl bir arada yürütüldüğünü ve Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunda Som Investment ile nasıl bir katkı sundukları üzerine sorularımızı sizler için cevapladı.

İşte Koç ile gerçekleştirdiğimiz röportaj:

Solwie Energy'nin CEO'su olarak Türkiye'nin enerji sektöründeki dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Samet Koç: Türkiye, enerji bağımsızlığı için önemli adımlar atıyor ve bu konuda ciddi bir mücadele veriyor. Bu dönüşüm, yalnızca ekonomik açıdan değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal refah açısından da büyük bir öneme sahip. Ülke olarak enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve dışa bağımlılığı azaltmak için büyük bir fırsatın eşiğindeyiz. Bu süreçte, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı projelerin önemi her geçen gün artıyor. Hem Som Investment hem de Solwie Energy olarak, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefine ulaşmasına katkı sunmak bizim için bir onur. Som Investment ile yaptığımız yatırımlarla ülkemizin temiz enerji ihtiyacını karşılamaya ve uzun vadeli sürdürülebilir enerji çözümleri sunmaya odaklandık.

Yatırım kararlarınızda en çok hangi unsurlar ön planda?

Samet Koç: Her yatırım kararı alırken doğa ve insan faktörlerini göz önünde bulunduruyoruz. Solwie Energy olarak sadece enerji üretmekle kalmıyor, aynı zamanda bu üretimin çevreye ve topluma olan etkisini en aza indirmeyi hedefliyoruz. Som Investment olarak da projelerimizde yenilikçi teknolojilere ve çevre dostu uygulamalara yatırım yapıyoruz. Enerji üretimi sırasında doğayı koruma sorumluluğumuzu unutmuyoruz. Örneğin, rüzgar enerjisi projelerimizde çevresel etki değerlendirme çalışmalarını titizlikle yürütüyoruz. Doğa bizim en değerli kaynağımız ve onu gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak zorundayız.

SOM Investment ve Solwie Energy'nin gelecek vizyonu nedir?

Samet Koç: Solwie Energy olarak, yenilenebilir enerji projeleri ile Türkiye'nin enerji portföyünü çeşitlendirmeye ve güçlendirmeye kararlıyız. Som Investment olarak da önümüzdeki dönemde daha fazla güneş ve rüzgar enerjisi yatırımı yapmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra, enerji depolama ve teknolojik inovasyonlara yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Amacımız, sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da daha fazla söz sahibi olmak. Ancak bu büyüme stratejimizde temel motivasyonumuz her zaman insanı ve doğayı önceleyen bir yaklaşıma sahip olmak. Yatırımlarımızın sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleşmesi bizim için büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı konusunda nasıl bir rol oynamayı hedefliyorsunuz?

Samet Koç: Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlamak, bizim en büyük önceliğimiz. Türkiye, her yıl belli oranda dışa bağımlı olarak enerji ithal ediyor. Bu bağımlılığı azaltmak için yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı bir enerji üretim modeli benimsenmeli. Şirketlerimizle bu modelin bir parçası olmayı hedefliyoruz. Ülkemizin hem ekonomik hem de stratejik olarak daha güçlü bir konuma gelmesi için yerli enerji kaynaklarına yatırımı artırmalıyız. Yenilenebilir enerji, bu konuda en büyük potansiyele sahip alanlardan biri. Biz de Türkiye'nin enerji geleceğine, yenilenebilir enerji projelerimizle katkıda bulunmak için çalışıyoruz.

Solwie Energy'nin CEO'su olarak Türkiye'nin enerji sektöründeki dönüşümünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Samet Koç: Türkiye, enerji bağımsızlığı için önemli adımlar atıyor ve bu konuda ciddi bir mücadele veriyor. Bu dönüşüm, yalnızca ekonomik açıdan değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal refah açısından da büyük bir öneme sahip. Ülke olarak enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve dışa bağımlılığı azaltmak için büyük bir fırsatın eşiğindeyiz. Bu süreçte, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı projelerin önemi her geçen gün artıyor. Hem Som Investment hem de Solwie Energy olarak, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefine ulaşmasına katkı sunmak bizim için bir onur. Som Investment ile yaptığımız yatırımlarla ülkemizin temiz enerji ihtiyacını karşılamaya ve uzun vadeli sürdürülebilir enerji çözümleri sunmaya odaklandık.

Türkiye'nin enerji sektöründeki zorluklarla nasıl başa çıkıyorsunuz?

Samet Koç: Türkiye'nin enerji sektörü oldukça dinamik ve pek çok zorluk barındırıyor. En büyük sorunlardan biri, dışa bağımlılık ve enerji maliyetlerinin sürekli dalgalanması. Bu durum, enerji güvenliğini sağlamak açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Ancak biz Solwie Energy olarak, bu zorluklara karşı yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek çözüm bulmayı hedefliyoruz. Rüzgar ve güneş enerjisi gibi kaynaklar, dışa bağımlılığı azaltmanın ve maliyetleri kontrol altına almanın en etkili yollarından biri. Ayrıca, Türkiye'nin coğrafi konumu sayesinde bu kaynaklar çok daha verimli kullanılabiliyor. Tabii, bu süreçte enerji depolama teknolojileri ve akıllı enerji yönetimi çözümlerine de büyük önem veriyoruz.

Yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'nin mevcut durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Samet Koç: Türkiye, yenilenebilir enerji konusunda son yıllarda ciddi bir ivme kazandı. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisi alanında önemli adımlar atılıyor. Ancak, bu potansiyelin tam anlamıyla değerlendirilmediğini düşünüyorum. Türkiye, güneşlenme süresi ve rüzgar potansiyeli açısından Avrupa'nın en avantajlı ülkelerinden biri. Fakat hala daha fazla yatırım ve teknolojiye ihtiyaç var. Som Investment olarak biz, bu potansiyelin tam anlamıyla kullanılabilmesi için yeni projelere yatırım yapıyoruz. Hedefimiz, bu kaynaklardan maksimum verimi almak ve Türkiye'yi yenilenebilir enerji konusunda bir lider ülke haline getirmek.

Yatırımlarınızın Türkiye ekonomisine katkısı nedir?

Samet Koç: Yaptığımız her yatırımın Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sunduğunu düşünüyorum. Yenilenebilir enerji projelerimiz, hem yerel ekonomileri canlandırıyor hem de uzun vadede enerji maliyetlerini düşürüyor. Bu da doğrudan Türkiye'nin enerji ithalat faturasını azaltarak, cari açığın kapanmasına katkı sağlıyor. Ayrıca, bu yatırımlar istihdam yaratıyor ve yeni teknolojilerin ülkeye getirilmesini sağlıyor. Özellikle enerji depolama ve yönetim sistemlerine yaptığımız yatırımlar, enerji sektörünün geleceği açısından kritik öneme sahip. Türkiye'nin kendi kendine yeten bir enerji sistemi kurmasına katkıda bulunmak, uzun vadede daha güçlü bir ekonomi anlamına geliyor.

Teknolojik gelişmeler enerji sektörünü nasıl etkiliyor?

Samet Koç: Teknoloji, enerji sektörünü dönüştüren en büyük faktörlerden biri. Özellikle dijitalleşme ve enerji depolama teknolojilerindeki gelişmeler, enerji üretim ve tüketim modellerini tamamen değiştirdi. Artık enerji üretimi daha verimli hale geliyor ve tüketim tarafında akıllı enerji yönetimi sistemleriyle daha bilinçli kullanım sağlanıyor. Solwie Energy olarak, teknolojinin gücüne inanıyoruz ve bu alanda sürekli kendimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Som Investment olarak da özellikle enerji depolama ve akıllı şebeke sistemleri üzerine yatırımlarımız var. Bu teknolojiler, enerji güvenliği açısından da kritik önem taşıyor. Gelecekte yenilenebilir enerjinin daha yaygın kullanılabilmesi için teknoloji yatırımlarına devam edeceğiz.