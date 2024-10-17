Merkez Bankası rezervlerinde rekor seviyeler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 71 milyon dolar artışla zirve seviyeye yaklaştı. En son 27 Eylül tarihinde 157,4 milyar dolar ile zirve seviye görülmüştü.

TCMB verilerine göre, 11 Ekim itibarıyla toplam rezervler 156 milyar 315 milyon dolardan, 157 milyar 386 milyon dolara çıktı.

Brüt rezervler 92 milyar 762 milyon dolardan 93 milyar 643 milyon dolara yükselirken, altın rezervleri 63 milyar 553 milyon dolardan 63 milyar 743 milyon dolara gelerek yeni zirve seviyesini görmü�� oldu.

Bir önceki hafta 56 milyar 89 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 58 milyar 313 milyon dolar artarak milyar milyon dolara çıktı.

Altın Döviz TCMB

Rezervleri Rezervleri Rezervleri

Tarih (Milyon $) (Milyon $) (Milyon $)

---------- ---------- ---------- ----------

11-10-2024 63.743 93.643 157.386

04-10-2024 63.553 92.762 156.315

27-09-2024 63.566 93.824 157.390

20-09-2024 62.283 94.109 156.392

13-09-2024 61.395 92.155 153.550

06-09-2024 60.193 86.568 146.761

29-08-2024 60.043 89.329 149.373

23-08-2024 59.698 90.715 150.413

16-08-2024 58.769 94.146 152.915

09-08-2024 57.903 92.330 150.233

02-08-2024 57.895 92.491 150.386

26-07-2024 56.104 91.907 148.011

19-07-2024 59.214 94.695 153.910

12-07-2024 59.451 94.345 153.796

05-07-2024 58.717 89.731 148.448

28-06-2024 58.077 84.833 142.910

21-06-2024 59.127 88.495 147.622

14-06-2024 57.868 88.433 146.301

07-06-2024 59.796 86.356 146.152

31-05-2024 59.740 83.909 143.648

24-05-2024 59.476 82.765 142.242

17-05-2024 60.576 78.549 139.125

10-05-2024 60.199 74.203 134.402

03-05-2024 57.707 69.148 126.855

26-04-2024 59.113 64.967 124.080

19-04-2024 59.273 67.011 126.284

12-04-2024 58.446 70.000 128.446

05-04-2024 56.678 70.193 126.871

29-03-2024 54.378 68.748 123.126

22-03-2024 53.163 70.681 123.844

15-03-2024 53.006 74.891 127.897

08-03-2024 52.748 77.785 130.533

01-03-2024 50.408 80.511 130.919

23-02-2024 49.271 82.479 131.750

16-02-2024 48.116 86.092 134.208

09-02-2024 48.561 86.366 134.927

02-02-2024 48.905 86.538 135.444

26-01-2024 48.007 89.154 137.161

19-01-2024 47.725 90.366 138.091

12-01-2024 47.810 91.990 139.799

05-01-2024 47.638 91.973 139.612

-Net Rezervler..

Net Uluslararası Net Uluslararası

Tarih Rezervleri(Bin TL) Rezervleri(Milyon $)

---------- --------------------- ---------------------

11-10-2024 1.991.523.378 58.313

04-10-2024 1.913.333.528 56.089

27-09-2024 1.845.288.654 54.117

20-09-2024 1.759.153.857 51.775

13-09-2024 1.653.491.686 48.778

06-09-2024 1.347.561.723 39.740

29-08-2024 1.387.014.867 40.878

23-08-2024 1.478.854.872 43.688

16-08-2024 1.604.360.553 47.785

09-08-2024 1.568.765.982 46.903

02-08-2024 1.701.908.369 51.451

26-07-2024 1.569.748.164 47.592

19-07-2024 1.592.127.926 47.189

12-07-2024 1.566.843.197 47.701

05-07-2024 1.415.662.227 43.557

28-06-2024 1.293.851.269 39.397

21-06-2024 1.460.793.975 44.849

14-06-2024 1.514.728.273 46.996

07-06-2024 1.529.231.845 47.525

31-05-2024 1.466.034.312 45.460

24-05-2024 1.296.889.859 40.349

17.04.2024 1.088.195.880 33.840

10.04.2024 993.371.991 30.872

03.04.2024 681.262.677 21.079

26-04.2024 454.945.726 14.009

19-04.2024 488.580.699 15.054

12-04-2024 669.739.028 20.925

05-04-2024 628.798.138 19.749

29-03-2024 498.568.314 15.455

22-03-2024 491.307.141 15.206

15-03-2024 629.138.982 19.622

08-03-2024 662.375.442 20.845

01-03-2024 638.871.418 20.503

23-02-2024 694.859.720 22.445

16-02-2024 873.607.161 28.459

09-02-2024 879.465.279 28.801

02-02-2024 849.794.407 28.040

26-01-2024 927.028.480 30.678

19-01-2024 711.548.217 23.651

12-01-2024 883.683.834 29.497

05-01-2024 959.541.520 32.259