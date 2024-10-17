Kredi kartından kesinti olmayacak

Ak Parti kaynakları 2025 yılında gelecek teklifte kredi kartından Savunma Sanayi Destek Fonu'na para kesilmesi düzenlemesinin olmayacağını duyurdu.

Savunma Sanayi için fon oluşturmak üzere limiti 100 bin lira üzeri kredi kartlarından 750 liralık katkı payı alınması ile ilgili tasarı görüşülmek üzere TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelmişti. Bu tasarının daha sonra tekrar görüşülmek üzere ertelendiği açıklanmıştı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yasa teklifi ile ilgili konuşmasında, "Savunmaya ek kaynak görüşmesi ertelendi, yasa teklifi 2025 yılına bırakıldı." ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla teklifin daha detaylı olarak çalışılması gündemdeydi.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) kaynaklarının artırılması amacıyla Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun teklifi görüşmelerinin gerçekleşeceği bildirilmişti.

Buna göre, vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri ve aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar katkı payı alınabileceği öğrenilmişti.