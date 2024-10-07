BofA, Türkiye için enflasyon beklentisini revize etti

BofA Türkiye ekonomisti Zümrüt İmamoğlu paylaştığı raporda Türkiye'de Eylül enflasyonunun tahminlerden yüksek gerçekleştiğini, çekirdek enflasyonun ise stabil seyrettiğini belirtti.

Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,2'den yüzde 43,3'e revize eden kurum "Para politikası duruşundaki sıkılık ve bazı verilerde de görüldüğü gibi yavaşlayan iç taleple beraber enflasyonun son çeyrekte düşeceği konusunda temkinli iyimseriz. " ifadesine yer verildi.

2025 sonu politika faizi beklentisi yüzde 30

Eylül ayı enflasyon verisinin baz senaryolarını değiştirmediği ve ilk faiz indiriminin Aralık'ta beklendiği belirtilen raporda "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararının verilere bağlı olacağını düşünüyoruz. Enflasyonda daha fazla yukarı yönlü sürpriz görmezsek Aralık ayında 200-250 baz puan faiz indirimi olabileceğini düşünüyoruz. Eğer veriler hayal kırıklığı yaratırsa ilk faiz indirimini gelecek yılın ilk çeyreğinde görebiliriz." ifadesine yer verildi.

Asgari ücretin yıl sonu enflasyon beklentisine yakın oranda artması durumunda aylık enflasyonun ilk çeyrekte geçici olarak ivmeleneceği, bu durumda TCMB'nin küçük adımlarla indirimlere devam edebileceği öngörülerek "2025 yılı sonu politika faizi beklentimiz yüzde 30" ifadesine yer verildi.