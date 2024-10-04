Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Ekim Cuma günü açıklanacak Ağustos 2024 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 3 milyar 956 milyon dolar fazla verdiğini öngördü. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari fazla beklentisi 1 milyar 900 milyon dolar ile 4 milyar 700 milyon dolar aralığında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 17 milyar 771 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. Ekonomistlerin 2024 için cari açık beklentisi 14 milyar dolar ile 24 milyar dolar aralığında yer aldı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, temmuzda 566 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık ise 19 milyar 85 milyon dolar olmuştu.